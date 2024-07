Finał 4. sezonu "The Boys" otrzymuje nowy tytuł - przyczyną zamach na Trumpa 0

Finał czwartego sezonu The Boys ma nowy tytuł w następstwie zamachu na byłego prezydenta USA Donalda Trumpa.

fragment plakatu serialu "The Boys"

Ostatni epizod czwartego sezonu pierwotnie nosił tytuł Assassination Run. Chociaż odcinek został napisany i nakręcony w 2023 roku, producenci Amazon, Sony i The Boys zmienili tytuł na po prostu Season Four Finale (Finał czwartego sezonu) i umieścili ostrzeżenie przed wyzwalaczem, ponieważ serial zawiera przemoc polityczną podobną do prawdziwej próby zamachu, która miała miejsce w Pensylwanii.

Finał sezonu The Boys zawiera sceny fikcyjnej przemocy politycznej, co dla niektórych widzów może być niepokojące, szczególnie w świetle obrażeń i tragicznych ofiar śmiertelnych podczas zamachu na byłego prezydenta Trumpa. To fikcyjny serial nakręcony w 2023 roku i wszelkie podobieństwa scen lub fabuły do ​​wydarzeń z prawdziwego świata są przypadkowe i niezamierzone.

stwierdził Amazon w oświadczeniu

Przez większą część 4. sezonu Butcher (Karl Urban) i reszta zespołu przeciwdziałającego supremacji knują spisek mający na celu zabicie Victorii Neuman (Claudia Doumit), wiceprezydent-elekt, która potajemnie pracuje dla Vought jako zabójca o supermocach. Finał jest zwieńczeniem tej historii.

