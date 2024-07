Ósmy i ostatni odcinek 4. sezonu The Boys jest już dostępny w serwisie Amazon Prime Video. Wcześniej potwierdzono, że piąty sezon będzie ostatnim sezonem serialu, a prace nad drugim sezonem Pokolenia V są również w przygotowaniu. Dodatkowo ogłoszono, że trwają prace nad kolejną serią spin-off, The Boys: Mexico.

W rozmowie z Variety Salke i Sanders zostali zapytani o ogólne plany Amazon Prime Video dotyczące serii.