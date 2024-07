Kate Siegel będzie uciekać z piekła w filmie Jake’a Rubina i Evana Metzolda ''Damned If You Do'' 0

Kate Siegel, aktorka znana z projektów grozy Mike'a Flanagana otrzymała angaż w pełnometrażowym projekcie '’Damned If You Do'', czarnej komedii w reżyserii Jake'a Rubina i Evana Metzolda.

kadr z serialu ''Nawiedzony dom na wzgórzu''

Siegel oprócz pojawienia się na ekranie objęła także funkcję producenta wykonawczego. Za scenariusz obrazu odpowiadają Ellen Adair i Eric Gilde. Damned If You Do będzie reżyserskim debiutem zarówno Rubina, jak i Metzolda. Razem z Siegel, panowie są także producentami wykonawczymi projektu.

Film będzie opowiadał historię grupy przyjaciół, którzy w młodym wieku sprzedali swoje dusze diabłu w zamian za lepsze życie i karierę. Życie ’’wyznaczyło’’ im różne ścieżki kariery. Mamy gwiazdę rocka, potentanta technologicznego i znanego aktywistę. Jednak ich życzenia mają swoją cenę. Nieuchronnie zbliża się termin wygaśnięcia kontraktu. Przyjaciele muszą zrobić wszystko, co w ich mocy – łącznie z poleganiem na swoim dawnym koledze z klasy – aby uciec z piekła. Termin końca kontraktu wypada na ich 25. zjeździe absolwentów college’u.

Siegel, nazywana jedną ze współczesnych królowych krzyku, na swoim koncie ma udział w wielu produkcjach z gatunku horroru. Jej bogaty dorobek obejmuje Oculus, Ouija: Narodziny zła, Nawiedzony dom na wzgórzu, Gra Geralda i Zagłada domu Usherów.

Źrodło: ComingSoon