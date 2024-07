''The Prince'' - nowe nazwiska w dramacie o uzależnieniach i władzy

Do obsady The Prince, dramatu o ciężkim przypadku uzależnienia dołączyła siódemka nowych aktorów. Dołączyli oni do wcześniej ogłoszonych, wśród których króluje hollywoodzki gwiazdor przeżywający aktualnie swój renesans – Nicolas Cage.