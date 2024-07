W niedawnym wystąpieniu w podcaście Happy Sad Confused z Joshem Horowitzem Quaid ujawnił, że wraz z innymi osobami wziął udział w przesłuchaniu do nadchodzącego filmu o Supermanie w reżyserii Jamesa Gunna!, który ma zapoczątkować nowe uniwersum DC.

Myślę, że wszyscy tak zrobili. Jeśli pasujesz do rachunku… to tylko jedna z tych rzeczy. Wcale nie doszedłem zbyt daleko. Nagrałem siebie na taśmę i nic z tego nie wyszło, i jest w porządku. To jest całkowicie fajne, szczególnie dlatego, że znam trochę Davida Corensweta; wiele lat temu zrobiliśmy projekt pilotażowy, który do niczego nie doprowadził. Ale to jedna z tych osób, które spotykasz i mówisz: «O tak, ilekroć będą potrzebować kolejnego [Supermana], to prawdopodobnie będzie to [on]. Ten facet to Superman!

wyjawił Jack Quaid