''The Old Guard 2'' - Charlize Theron twierdzi, że premiera filmu już niedługo

Laureatka Oscara i gwiazda filmu akcji The Old Guard Charlize Theron twierdzi, że oczekiwana kontynuacja już wkrótce trafi na Netflix. Aktorka nie zdradza jednak żadnych dat.

kadr z filmu ''The Old Guard''

Pierwszy film ukazał się w 2020 roku i opowiadał o drużynie nieśmiertelnych najemników wyruszających na misję zemsty. Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo i Chiwetel Ejiofor wystąpili w filmie wyreżyserowanym przez Ginę Prince-Bythewood.

Cała obsada powraca w sequelu, do którego zdjęcia trwały od czerwca do września 2022 roku. Miało to miejsce dwa lata temu, więc czasu na postprodukcję było wystarczająco. Zaskakującym jest więc, że Netflix jeszcze nie ogłosił daty premiery. Tym samym słowa Theron są pokrzepiające i sugerują, że film nie został odłożony gdzieś na półkę, tylko niedługo trafi na platformę. Według aktorki opóźnienia spowodowane są zmianami w kadrze kierowniczej Netflixa oraz strajkami aktorów i scenarzystów, jakie miały miejsce w ubiegłym roku.

The Old Guard 2 wyreżyserowała Victoria Mahoney. Do powracającej obsady dołączyli Uma Thurman i Henry Golding. Fabuła kontynuacji nie została ujawniona.

Pierwszy film w przeciągu pierwszych czterech tygodni trafił do 72 milionów gospodarstw domowych.

Źrodło: Dark Horizons