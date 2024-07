''Bel-Air'' powraca z 3. sezonem. Peacock prezentuje zwiastun 0

Peacock prezentuje pełny zwiastun trzeciego sezonu serialu Bel-Air. Jest on nową wersją popularnego sitcomu z lat 90. Bajer z Bel-Air. Jabari Banks w roli Willa Smitha zastąpił aktora, którego imię i nazwisko brzmi dokładnie tak samo – Will Smith. Premiera już w sierpniu.

kadr z serialu ''Bel-Air''

Trzeci sezon serialu zadebiutuje z pierwszymi trzema odcinkami 15 sierpnia. Na całość składa się dziesięć epizodów. Zaprezentowany materiał pokazuje czego możemy spodziewać się w nowych odcinkach od Willa i rodziny Banksów. Mamy także pierwsze spojrzenie na gościnny występ Josepha Marcella, aktora który w oryginalnej produkcji wcielał się w rolę lokaja rodziny Banks, Geoffreya.

Głównym bohaterem serii jest William "Will" Smith, sprytny i inteligentny nastolatek, urodzony i wychowany w biedzie, na ulicach Zachodniej Filadelfii. Po wdaniu się pewnego dnia w bójkę z czterema osiłkami, jego nadopiekuńcza matka z obawy o niepewną przyszłość syna wysyła go do domu swojej siostry – rodziny Banksów – do Bel-Air, bogatej dzielnicy Los Angeles. Od tej pory życie Banksów diametralnie odmieni się, gdy wkroczy w nie wesoły Will z mnóstwem żartów i niepowtarzalnych powiedzonek ze świata, którego jego zamożni kuzyni dotąd nie znali. Kiedy te dwa całkowicie odmienne światy się zderzają, Will musi stawić czoła szansie jaką dostał, jednocześnie radząc sobie z obecnymi w naszych czasach konfliktami, emocjami i uprzedzeniami.

W sezonie trzecim szkoła się kończy, a Will toczy własne życie w Bel-Air. Bycie częścią rodziny Banksów dało mu nową perspektywę – nie chodzi tylko o bogactwo, Will może teraz skupić się na innych rzeczach, które go ekscytują, ma przywileje oraz coraz większe marzenia.

Źrodło: Peacock