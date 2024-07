Stacja NBC oficjalnie zamawia spin-off ''Suits: Los Angeles'' 0

Stacja NBC po złożeniu zamówienia na odcinek pilotażowy spin-offa hitowego prawniczego serialu W garniturach – Suits: Los Angeles, podjęła decyzję o realizacji całego sezonu.

kadr z serialu ''W garniturach''

Za reżyserię i produkcję pilota serialu odpowiada Victoria Mahoney. Kto stanie za kamerą pełnego sezonu, tego jeszcze nie wiemy. Angaż do głównej roli otrzymał Stephen Amell, aktor znany nam z Arrowa.

Amell otrzymał rolę Teda Blacka, opisywanego jako '’charyzmatyczny mężczyzna przedkładający swoje własne potrzeby nad potrzeby innych'’.

Nowy dramat prawniczy stworzony przez oryginalnego twórcę Aarona Korsha, będzie opowiadał o nowej grupie kierowanej przez Teda Blacka, byłego prokuratora z Nowego Jorku, który założył kancelarię prawniczą w Los Angeles specjalizującą się w prawie karnym i rozrywkowym. Jego firma znajduje się w punkcie kryzysowym i aby przetrwać, musi przyjąć rolę, którą gardził przez całą swoją karierę. Ted jest otoczony przez grupę postaci, które wystawiają na próbę swoją lojalność zarówno wobec Teda, jak i siebie nawzajem, nie mogąc powstrzymać się od łączenia życia osobistego i zawodowego. Wszystko to dzieje się, wtedy gdy wydarzenia sprzed lat powoli wychodzą na jaw, co sprawiło, że Ted zostawił wszystko i wszystkich, których kochał.

Przypomnijmy, że W garniturach to serial, którego bohaterami są prawnicy renomowanej kancelarii na nowojorskim Manhattanie. Szybkie i ryzykowne decyzje, wysokie stawki to świat Harveya Spectera, charyzmatycznego adwokata, który postanawia zatrudnić genialnego, ale niezmotywowanego Mike’a Rossa. Jest tylko jeden problem, nowy współpracownik nie posiada prawniczego wykształcenia, ale posiada fotograficzną pamięć i encyklopedyczną wiedzę. Mike udowadnia, że pomimo braku odpowiedniego dyplomu ma wyjątkowy talent i świetnie odnajduje się w prawniczym środowisku. Zmuszeni do ukrywania prawdy, tworzą niepowstrzymany duet. Serial zakończył się w 2019 roku dziewiątym sezonem.

