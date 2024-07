Komiks "Shadow Tiger" doczeka się adaptacji, za sterami twórcy „Iron Mana” 0

To pierwszy raz, kiedy nominowana do Oscara para powróciła do gatunku superbohaterów od czasu napisania scenariusza Iron Man, który położył podwaliny pod Marvel Cinematic Universe. Znani są także z nominacji do Oscara za pracę przy thrillerze dystopijnym Ludzkie dzieci z 2006 roku, a ostatnio stworzyli serial science-fiction The Expanse. W marcu 2022 roku ujawniliśmy, że piszą i produkują adaptację God of War dla Prime Video.

Film aktorski Shadow Tiger jest niezależnie rozwijany i produkowany przez firmę Graphic India należącą do Devarajana za pośrednictwem nowego działu produkcji aktorskiej. Devarajan, Fergus i Ostby zajmują się produkcją wraz z wiceprezesem Graphics Live Action, Sareną Khan. Komiksy Shadow Tiger autorstwa dyrektora wykonawczego i scenarzysty Devarajana należą do najbardziej wpływowych, jakie ukazały się w Indiach w ostatnich latach. Krótkie, epizodyczne wydania osiągają setki milionów wyświetleń.

O czym jest komiks?

Shadow Tiger opowiadają historię Rajana Shaha, błyskotliwego młodego prawnika o skromnych początkach, którego kariera zostaje zniszczona, gdy rzuca wyzwanie korupcji w indyjskim systemie prawnym. Jego życie przybiera niezwykły obrót, gdy dziedziczy imperium warte miliardy dolarów i tajemniczą moc od tego samego człowieka, który jest odpowiedzialnego za śmierć jego rodziców. Nawiedzany przez swoją skomplikowaną przeszłość, przysięga chronić niewinnych i wymierzać sprawiedliwość tym, którzy są poza zasięgiem prawa.

