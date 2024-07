Bohaterowie animacji na nowym plakacie "Smok Diplodok" 0

Zobaczcie nowy plakat pełnej rozmachu polskiej animacji Smok Diplodok, inspirowanej komiksami legendarnego Tadeusza Baranowskiego.

fragment plakatu filmu "Smok Diplodok"

Bohaterem animacji jest tytułowy Diplodok, żądny przygód marzy, by życie nabrało odrobiny koloru. Na rodzinnym bagnie jest szaro i wieje nudą. Kiedy spokojne życie przerywa pojawienie się tajemniczej mgły, Diplodok wyrusza w niezapomnianą podróż, by odnaleźć zaginioną rodzinę i przywrócić utracony porządek. Zwiedza magiczne miejsca, spotyka osobliwe stwory i poznaje niebywałych mieszkańców najdziwniejszych światów. Razem z niezdarnym czarodziejem Hokusem Pokusem, zakręconym Profesorkiem Nerwosolkiem i bystrą pilotką Entomologią odkryją wielki sekret. Wspólnie przekonają się, że ich rzeczywistość to tak naprawdę… strona w komiksie pogrążonego w kryzysie twórczym rysownika Tadka. Spróbują uratować rodziców Diplodoka i rozwikłać zagadkę podstępnej mgły.

plakat filmu Smok Diplodok

To historia dla całej rodziny w reżyserii Wojtka Wawszczyka z głosami plejady polskich aktorów, wśród których są m.in. Małgorzata Kożuchowska, Borys Szyc, Arkadiusz Jakubik, Mikołaj Wachowski, Piotr Polak i Helena Englert.

*Smok Diplodok zadebiutuje w polskich kinach 4 października 2024 roku. *

Źrodło: Nowe Horyzonty