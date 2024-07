Zwiastun 4. sezonu "Emily w Paryżu" dowodzi, że żaden związek nie jest idealny 0

Sprawy stają się coraz bardziej skomplikowane dla Emily Cooper (Lily Collins), gdy zwiastun 4. sezonu Emily w Paryżu rozpoczyna się w miejscu, w którym zakończył się sezon 3.

kadr z serialu "Emily w Paryżu"

Czwarty sezon serialu zostanie podzielony na dwie części, każda po pięć odcinków. Część 1 ukaże się 15 sierpnia, a zakończenie 12 września.

Emily wciąż nie może dojść do siebie po dramatycznych wydarzeniach z zaskakującego ślubu Camille i Gabriela. Bohaterka darzy uczuciem dwóch mężczyzn, ale Gabriel spodziewa się dziecka ze swoją byłą, natomiast Alfie właśnie znalazł potwierdzenie dla swoich największych obaw dotyczących Emily i Gabriela. W pracy Sylvie mierzy się z bolesnym dylematem, przez który jej przeszłość może odbić się na jej małżeństwie. W agencji Grateau dochodzi do przetasowań. Mindy i jej zespół szykują się do Eurowizji, ale kiedy kończą się im pieniądze, muszą zacisnąć pasa. Emily i Gabriel współpracują, aby zdobyć gwiazdkę Michelin, a łącząca ich chemia jest tak silna, że sama zasługuje na kilka gwiazdek. Kłopot jednak w tym, że ich plany i marzenia mogą zniweczyć dwie wielkie tajemnice.

W Stworzonym, wyprodukowanym i napisanym przez Darrena Star serialu występują także Ashley Park, Bruno Gouery i William Abadie. Collins produkuje wspólnie z Ryanem McCormickiem, Raphaëlem Benolielem i Jake’em Fullerem. Producentami wykonawczymi są Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Alison Brown i Robin Schiff. Stephen Brown, Grant Sloss i Joe Murphy są współproducentami wykonawczymi. Serial jest produkowany przez MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions i Jax Media.

Źrodło: Netflix