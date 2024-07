Potworne fotografie z ''Terrifier 3''. Zwiastun w środę 0

W sieci zadebiutowały cztery nowe fotografie z oczekiwanego przez fanów gatunku trzeciego filmu z serii Terrifier. Klaun Art tegoroczne święta Bożego Narodzenia ma zamiar zamienić w piekło na ziemi.

kadr z filmu ''Terrifier 3''

Poniżej opublikowane zdjęcia. Widzimy na nich Klauna Arta w wersji ’’normalnej’’ oraz tej bożonarodzeniowej, co chyba nadaje mu jeszcze bardziej złowieszczego charakteru. Mamy także pierwsze spojrzenie na powracającą Lauren LaVera oraz Samanthę Scaffidi, która to według reżysera Damiena Leone odegra znaczącą rolę w Terrifier 3. Scaffidi jako Victoria wystąpiła w obu dotychczasowych częściach horroru. Po potwornym oszpeceniu jakiego dokonał na niej Art w pierwszej części, Victoria popadła w opętańczy obłęd.

Pełny zwiastun Terrifier 3 wydany ma zostać w środę, 24 lipca.

W trójce Klaun Art ma zamiar rozpętać chaos wśród niczego niepodejrzewających mieszkańców hrabstwa Miles, gdy Ci spokojnie zasypiają w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia. Będzie on zabójczym Mikołajem. Reżyser Damien Leone rozpocznie swą historię od rozwiązania makabrycznego cliffhangera z końcówki Terrifier 2. Masakra w Święta. Śmiało możemy więc uznać, że już sam początek będzie niezwykle krwawy. Wcześniej zresztą zdradził to sam Leone, mówiąc, że scena otwierająca będzie niezwykle brutalna i kontrowersyjna i to na tyle, że reżyser nawet nie próbował szukać sponsorów, tylko sam niezależnie zrealizował film, bowiem uznał, iż żadne studio nie pozwoliłoby jej umieścić w ostatecznej wersji.

Siennę ponownie portretuje Lauren LaVera. W obsadzie są także Samantha Scaffidi, Elliot Fullam, Krsy Fox, Antonella Rose, Clint Howard, Chris Jericho, Daniel Roebuck, Tom Savini, Margaret Anne Florence, Larry Zerner, Charlotte McKee, Sienna Hubert-Ross, Mason Mecartea i Jason Patric.

Premiera Terrifier 3 11 października 2024 roku. Czy będzie to także data polskiego debiutu, tego jeszcze nie wiemy.

Źrodło: X