''Blade'' będzie prawdopodobnie kolejnym filmem MCU z kategorią wiekową R

W ramach przygotowań do premiery Deadpool & Wolverine prezes Marvel Studios Kevin Feige rzucił światło na nadchodzący restart Blade'a. Okazuje się, że prawdopodobnie również otrzyma on kategorię wiekową R.

Wesley Snipes, kadr z filmu ''Blade: Mroczna trójca''

Film został pierwotnie potwierdzony w lipcu 2019 roku, ale od tego czasu występują liczne problemy produkcyjne co powoduje opóźnienia w jego premierze. Obecnie premiera Blade’a planowana jest na 7 listopada 2025 roku.

Komentując fakt, że Deadpool & Wolverine to pierwszy film MCU z kategorią R, Feige poruszył także kwestię możliwej klasyfikacji Blade’a. Feige uznał, że utrzymanie kategorii R przy Deadpoolu to jedyny sposób na odpowiednie zachowanie istoty tej postaci. Podobnie sytuacja ma się w stosunku do Blade’a.

Wiele lat temu było kilka świetnych filmów o Blade – wszystkie miały kategorię wiekową R. Myślę więc, że podobnie jak przy Deadpoolu jest to nieodłączne od charakteru Blade’a powiedział Feige.

Producent odniósł się także do opóźnień jakie zalicza film, twierdząc, że przez cały czas najważniejszą rzeczą dla nas jest to, aby się nie spieszyć i upewnić się, że robimy właściwy film o Blade.

W Blade’a wcielić ma się Mahershala Ali. Kto wyreżyseruje film nadal nie wiemy. Dotychczas stanowisko to opuścili Bassam Tariq i Yann Demange.

Źrodło: ComingSoon