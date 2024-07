Brendan Fraser wystąpi jako legendarny Dwight Eisenhower w filmie "Pressure" 0

Brendan Fraser został obsadzony w roli Dwighta D. Eisenhowera w nowym filmie o II wojnie światowej zatytułowanym Pressure.

kadr z serialu "Professionals"

Pressure reżyseruje Anthony Maras, który wcześniej stworzył Hotel Mumbaj z 2018 roku. W nowym filmie, którego akcja rozgrywa się na kilka dni przed D-Day, w roli Jamesa Stagga wystąpi Andrew Scott. Fraser dołączył teraz do obsady Pressure w roli Eisenhowera, który ostatecznie musiał zdecydować, czy dokonać inwazji na Normandię.

O czym będzie film?

W ciągu 72 godzin poprzedzających D-Day wszystkie elementy są na swoim miejscu, z wyjątkiem jednego kluczowego elementu — brytyjskiej pogody. Główny oficer meteorologii Wielkiej Brytanii James Stagg zostaje wezwany do przedstawienia najbardziej konsekwentnej prognozy w historii, co wpędza go w napięty konflikt z całym kierownictwem Sojuszu. Niewłaściwe warunki mogą zniszczyć największą w historii inwazję morską, a jakiekolwiek opóźnienie grozi zajęciem się tym przez niemiecki wywiad. Ostateczna decyzja należy do Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych Dwighta D. Eisenhowera. Już tylko godziny pozostały do ​​końca, a los wojny i życie milionów ludzi wisi na włosku.

Pressure opiera się na sztuce z 2014 roku napisanej przez Davida Haiga, który wraz z Marasem napisał scenariusz do filmu. Zdjęcia do filmu rozpoczną się we wrześniu tego roku w Wielkiej Brytanii, ponieważ obecnie trwają prace nad dodatkowym castingiem.

Źrodło: Deadline