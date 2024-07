Camila Mendes w obsadzie restartu ''Koszmaru minionego lata'' 0

Produkowany przez Sony Pictures restart serii Koszmar minionego lata jeszcze kompletuje swoją obsadę. Najnowszym nabytkiem jest Camila Mendes wraz z czwórką innych aktorów.

Camila Mendes, kadr z serialu ''Riverdale''

Camilę Mendes z pewnością kojarzycie z roli Veronici Lodge w Riverdale. Aktorka wystąpi u boku gwiazdy Outer Banks, Madelyn Cline. W ogłoszonej obsadzie znaleźli się także nominowana do nagrody Tony Sarah Pidgeon, Tyriq Withers, który pojawił się w jednym z odcinków trzeciego sezonu Atlanty i sześciu odcinkach serialu Zakłamanie na platformie Hulu oraz Jonah Hauer-King, który wcielił się w postać księcia Eryka w aktorskim remake’u filmu Disneya Mała Syrenka.

Wiadomo, że Jennifer Kaytin Robinson wyreżyseruje restart na podstawie scenariusza, który napisała wspólnie z Samem Lanskym, a początkowy scenariusz przypisuje się Leah McKendrick. Producentem filmu jest Neal H. Moritz, który zaangażowany był w realizację wszystkich dotychczasowych części Koszmaru minionego lata.

Modelem nowego I Know What You Did Last Summer jest Krzyk z 2022 roku, który zrestartował serię slasherów i wprowadził do gry starsze postacie wraz z nowymi bohaterami. Wcześniej informowano, że Jennifer Love Hewitt i Freddie Prinze Jr. prowadzili rozmowy w sprawie ponownego wcielenia się w role z pierwszych dwóch filmów. Na razie nie wiadomo, czy wrócą. Fabuła nowego filmu również nie jest znana.

Pierwszy film opowiadał o grupie młodych ludzi powracających po zabawie do domu, która potrąca przypadkowo przechodnia. Postanawiają to zataić i topią zwłoki w morzu. Rok później w ich miasteczku dochodzi do serii brutalnych morderstw. Młodzi podejrzewają, że ich sprawcą może być człowiek, którego potrącili.

Źrodło: ComingSoon