''The Thicket'' - zwiastun westernu z gwiazdą ''Gry o tron'' Peterem Dinklage 0

Wytwórnia Tubi Films prezentuje pierwszy zwiastun westernowego thrillera The Thicket z Peterem Dinklage i Juliette Lewis w rolach głównych. Premiera filmu we wrześniu.

kadr z filmu ''The Thicket''

Zaciekły łowca nagród Reginald Jones (Dinklage) zostaje zrekrutowany przez zdesperowanego mężczyznę do wyśledzenia bezwzględnego zabójcy znanego jako Nożownik Bill (Lewis). Aby zrealizować dane mu zadanie gromadzi grupę nieoczekiwanych bohaterów, w tym byłego niewolnika aktualnie pracującego jako grabarz i cwaną prostytutkę. Wspólnie wyruszają na niebezpieczną wyprawę mającą na celu wyśledzenie Nożownika Billa. Trafiają do śmiercionośnej „ziemi niczyjej” znanej jako The Thicket, gdzie panuje anarchia i rządzi przemoc.

Film wyreżyserował i wyprodukował Elliott Lester na podstawie scenariusza napisanego przez Chrisa Kelleya. Całość opiera się na powieści Joe Lansdale’a. Do Dinklage i Lewis dołączają Esmé Creed-Miles, Levon Hawke, Macon Blair, Andrew Schulz, James Hetfield, David Midthunder, Arliss Howard, Leslie Grace i Gbenga Akinnagbe.

The Thicket wejdzie w USA do kin 6 września. Polska data premiery filmu nie jest jeszcze znana.

Źrodło: ComingSoon