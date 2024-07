Pierwsza impreza nastolatków na zwiastunie filmu ''Pierwszaki''. Co może pójść nie tak? 0

Netflix prezentuje zwiastun niegrzecznego i zwariowanego filmu ’’Pierwszaki’’. Obraz ten należy do gatunku młodzieżowej komedii i opowiada o największej imprezie roku.

Pierwszy tydzień liceum. Największa impreza roku. Czterech nastolatków próbuje przetrwać noc pełną szaleństw i swawoli. Co może pójść nie tak? Sprawy oczywiście nie idą zgodnie z planem i wplątują się oni w różnego rodzaju szalone sytuacje, co prowadzi do nocy, której nigdy nie zapomną.

W rolach głównych występują Mason Thames, który zasłynął świetną rolą w filmie Czarny telefon, Ramon Reed, Raphael Alejandro, Isabella Ferreira, Bardia Seiri, Loren Gray, Ali Gallo, Scott MacArthur, Thomas Barbusca, Kim Hawthorne, Victoria Moroles, Kayvan Shai, Kaitlin Olson i Bobby Cannavale. Film został napisany i wyreżyserowany przez twórców serialu Cioteczka Mick, Dave'a i Johna Cherninów. Pierwszaki są ich debiutem reżyserskim.

Premiera filmu już 23 sierpnia.

Źrodło: Netflix