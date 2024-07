FX podaje datę premiery finałowego sezonu ''Co robimy w ukryciu'' 0

Stacja FX podała datę premiery szóstego, finałowego sezonu komediowego serialu o wampirach Co robimy w ukryciu. Ostatni raz z ulubionymi bohaterami spotkamy się jesienią tego roku.

Pierwsze trzy odcinki 6. sezonu Co robimy w ukryciu zadebiutują na FX 21 października. Dzień później będą dostępne na platformie Hulu. Kolejne odcinki już pojedynczo pojawiać będą się co tydzień. Na finałowy sezon składa się 11 epizodów, tym samym ostatniego odcinka doczekamy się 16 grudnia.

Po bardzo krótkim okresie bycia pełnoprawnym wampirem Guillermo na nowo analizuje swoje życie. Kim on jest, jeśli nie chowańcem, który zrobi wszystko, aby zadowolić swojego Mistrza w nadziei, że pewnego dnia zostanie przemieniony w wampira? Tymczasem wampiry również dokonują ponownej oceny. Kiedy ich były współlokator pojawia się ponownie po 50 latach drzemki, zdają sobie sprawę, jak niewiele zrobili przez pół wieku – ani jednego celu nie osiągnęli, ani jednego marzenia nie zrealizowali, ani jednej części Nowego Świata nie podbili (z wyjątkiem ich ulicy i części ulicy Ashley). W finałowym sezonie Nandor, Nadja, Laszlo, Colin i Guillermo wejdą na rynek pracy, odwiedzą New Hampshire, pójdą na kolację z ludźmi, zorganizują festyn u Barona i wyczarują demona – a wszystko to podczas próby znalezienia swojego miejsca i celu w tym szalonym, pomieszanym świecie.

W serialu występują Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillen, Mark Proksch i Kristen Schaal. Obraz powstał na podstawie filmu z 2014 roku o tym samym tytule Taiki Waititego.

Źrodło: ComingSoon