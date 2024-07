Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zbliża się premiera horroru "Nie mów zła" - zobaczcie zwiastun produkcji z gwiazdą serii "X-Men" 0

Universal Pictures pokazało nowy zwiastun horrrou Nie mów zła, w którym głowną rolę gra James McAwoy. Zapowiedź tej wyczekiwanej produkcji znajdziecie w dalszej części artykułu.

Amerykańska rodzina zostaje zaproszona na weekend do idyllicznej wiejskiej posiadłości przez uroczą brytyjską rodzinę, którą wcześniej poznali na wakacjach. To, co zaczyna się jako wymarzony odpoczynek, powoli zmienia się w koszmar.

Blumhouse to studio, które stworzyło takie produkcje jak: Czarny telefon, Uciekaj! czy Niewidzialny człowiek. Tym razem na ekranach kin zobaczymy thriller suspensu z udziałem zdobywcy nagrody BAFTA, Jamesa McAvoya w porywającej roli charyzmatycznego właściciela posiadłości, którego nieskrępowana gościnność maskuje niewypowiedziany mrok.

Premiera horroru 13 września.