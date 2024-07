Seria z Youtube ''Skibidi Toilet'' ma szansę trafic na szklany ekran. Tematem zainteresował się Michael Bay 0

Animowaną serią '’Skibidi Toilet'’ publikowaną na Youtube, która stała się internetowym fenomenem i bohaterem licznych memów zainteresowało się Hollywood. Jak się dowiedzieliśmy tematem interesuje jest sam Michael Bay, twórca ’’Transformersów’’.

Skibidi Toilet zadebiutowało na kanale DaFuq!?Boom! na Youtube w lutym 2023 roku. Za tą animowaną serię odpowiada Aleksiej Gerasimov. Dotychczas doczekała się ona 76 odcinków, z których każdy ma milionowe wyświetlenia. Jej tematem przewodnim jest walka toalet z wystającymi z nich ludzkimi głowami z Cyborgami. Seria ta niespodziewanie stała się wielkim hitem, viralem, której pełno nie tylko na Youtube, ale i w mediach społecznościowych. Postacie z filmików Gerasimova wykorzystywane są na materiałach użytkowników Internetu w różnoraki sposób.

Michael Bay wraz z Adamem Goodmanem zainteresowali się tą serią i rozważają przekształcenie jej w franczyzę filmową i telewizyjną. Goodman twierdzi, że '’Gerasimov stworzył coś co może być kolejnym Transformersem lub uniwersum Marvela'’.

Goodman i Bay chcą najpierw zrealizować projekt, który stylistycznie przypominać ma filmy z Johnem Wickiem oraz Dystrykt 9. Miałby on być zrealizowany w formie hybrydowej, a więc łączyłby animację z grą aktorską. Czy będzie to film czy serial, tego jeszcze twórcy nie określili. Na razie nie wiemy czy rozmawiali oni już z jakimś studiem bądź producentami na ten temat. Będziemy informować Was na bieżąco.

Źrodło: ComingSoon