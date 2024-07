James Wan przymierza się do remake'a ''Potwora z Czarnej Laguny'' 0

Z informacji, które do Internetu przekazał Daniel Richtman, człowiek specjalizujący się w plotkach i wieściach z Hollywood, które najczęściej pokrywają się z prawdą, dowiedzieliśmy się, że James Wan planuje nakręcić nową wersje Potwora z Czarnej Laguny.

kadr z filmu ''Potwór z Czarnej Laguny''

Oryginalny film powstał w 1954 roku. Od tego czasu, co aż dziwne patrząc na dobrze radzącą sobie erę remake’ów, nie doczekał się on swojej nowej wersji. Co prawda o planach na nią słychać od kilkunastu lat, jednak z żadnego projektu nic nie wyszło. Ostatnim zaangażowanym w film był scenarzysta Aquamana Will Beall, miało to jednak miejsce dobre parę lat temu. Czy Wan będzie chciał pracować na jego scenariuszu, tego na razie nie wiemy. Nawet jeśli tak, to z pewnością będzie on poprawiany, bowiem przez te kilka lat w świecie filmu wiele się zmieniło.

Richtman twierdzi, że Wan będzie chciał Potwora z Czarnej Laguny zrealizować w pierwszej kolejności, nawet przed zapowiedzianą wcześniej adaptacją opowiadania H.P. Lovecrafta Zew Cthulhu.

Oryginalny film opowiada o ekspedycji naukowej do Amazonii, która odkrywa masakrę poprzedniej wyprawy dokonaną przez coś, co wygląda na humanoidalnego wodnego potwora. Nakręcony w technologii 3D film słynie z podwodnych sekwencji i kultowego projektu stworzenia, dzięki któremu znalazł się on w potwornej Galerii sław Universalu obok takich filmów jak Frankenstein, Dracula, Wilkołak i Mumia.

Źrodło: Dark Horizons