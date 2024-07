Tessa Thompson z angażem w ''His & Hers'', serialowej adaptacji powieści Alice Feeney 0

Netflix dał zielone światło na realizację psychologicznego thrillera w odcinkach '’His & Hers'’. Angaż w produkcji otrzymała Tessa Thompson, aktorka znana z filmów Marvela, gdzie wciela się w Walkirię.

Tessa Thompson, kadr z filmu ''Thor: Miłość i grom''

Limitowany, sześcioodcinkowy serial będzie adaptacją powieści Alice Feeney wydanej pod tym samym tytułem. Akcja rozgrywa się w upalnej Atlancie. Anna (Thompson) żyje w odosobnieniu, oddalając się od przyjaciół i dziennikarskiej kariery. Kiedy jednak dowiaduje się o morderstwie w Dahlonega – sennym miasteczku, w którym dorastała – wraca jej chęć do życia i rozpoczyna szukać odpowiedzi. Detektyw Jack Harper jest dziwnie podejrzliwy co do jej zaangażowania. Nie podoba mu się ono, gdyż sam prowadzi sprawę tego morderstwa, a Anna wchodzi mu w drogę. Każda historia ma dwie strony, jego i jej, co oznacza, że ​​ktoś zawsze kłamie.

Thompson oprócz pojawienia się na ekranie objęła także stanowisko producenckie. W projekt zaangażowani są także Bill Dubuque oraz Dee Johnson. Oboje pełnią funkcję scenarzysty i producenta, z tym, że Johnson jest także showrunnerką. Za kamerą pierwszego odcinka stanie William Oldroyd.

Studiem odpowiedzialnym za produkcję jest Fifth Season. Angaż Thompson to na razie jedyny ogłoszony oficjalnie casting. Kiedy rozpocznie się produkcja serialu, jeszcze nie podano.

Źrodło: Deadline