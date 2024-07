''Rebel Ridge'' - data premiery i pierwsze zdjęcia z nowego filmu twórcy ''Blue Ruin'' 0

Netflix podał datę premiery oczekiwanego thrillera '’Rebel Ridge'’, za który odpowiada scenarzysta i reżyser Jeremy Saulnier, twórca uznanych filmów kryminalnych Blue Ruin i Sala strachu. Mamy także pierwsze zdjęcia z projektu, na których widać głównych bohaterów.

kadr z filmu ''Rebel Ridge''

Premiera filmu na Netflix odbędzie się 6 września.

Fabuła Rebel Ridge podąża za Terrym Richmondem (Aaron Pierre), który przybywa do miasteczka Shelby Springs z prostą, ale pilną misją — wpłacić kaucję za swojego kuzyna i uratować go przed bezpośrednim niebezpieczeństwem. Kiedy jednak oszczędności życia Terry’ego zostają bezprawnie skonfiskowane przez organy ścigania, jest on zmuszony stanąć twarzą w twarz z szefem lokalnej policji Sandym Burnne (Don Johnson) i jego gotowymi do walki funkcjonariuszami. Terry znajduje nieoczekiwanego sojusznika w urzędniku sądowym Summer McBride (AnnaSophia Robb) i oboje wpadają w pułapkę głęboko zakorzenionego spisku w odległym miasteczku. Gdy stawka staje się śmiertelna, Terry musi zwrócić się do swojego tajemniczego pochodzenia, aby przełamać kontrolę departamentu nad społecznością, wymierzyć sprawiedliwość dla własnej rodziny i przy okazji chronić Summer.

W obsadzie filmu znajdują się także David Denman, Emory Cohen, Steve Zissis, Zsané Jhé, Dana Lee i James Cromwell.

Poniżej wspomniane fotografie:

Źrodło: Deadline