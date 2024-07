Epicki konflikt bogów, ludzi i całej reszty w zwiastunie serialu ''Kaos'' 0

Netflix prezentuje pierwszy zwiastun komediowej produkcji Kaos. Jeff Goldblum wciela się w potężnego Zeusa w serialu o epickim konflikcie bogów, ludzi i całej reszty. Za projekt odpowiada twórca The End of the F***ing World.

kadr z serialu ''Kaos''

Gdy na Olimp wkrada się chaos, a wszechpotężny Zeus osuwa się w paranoję, trójka śmiertelników dowiaduje się, że ich przeznaczeniem jest odmienić przyszłość ludzkości.

Od dawna ciesząc się statusem Króla Bogów, Zeus nigdy nie martwił się, że coś zagrozi jego panowaniu. Tak się jednak dzieje. Pewnego ranka budzi się on i odkrywa zmarszczkę na czole. Wierząc, że jest to zwiastun starożytnej przepowiedni, która przepowiada jego zagładę, popada w nerwicę i paranoję. Bóg Bogów widząc wszędzie znaki zaczyna niebezpiecznie doprowadzać do samodestrukcji. Martwi się jednak całkiem słusznie. Bowiem niegdyś jego przyjaciel, a obecnie więzień, Prometeusz, układa plan zniszczenia Króla Bogów. Plan obejmuje trzech różnych ludzi, z których wszyscy są całkowicie nieświadomi swojego kosmicznego znaczenia ani roli, jaką muszą odegrać w ratowaniu świata.

Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym Kaos jest Charlie Covell. 10-odcinkowy serial jest opisywany jako współczesne spojrzenie na mitologię grecką, eksplorujące tematy polityki płci, władzy i życia w podziemnym świecie. Do Goldbluma dołączają Cliff Curtis jako Posejdon, David Thewlis jako Hades, Janet McTeer jako Hera, Killian Scott jako Orfeusz, Aurora Perrineau jako Riddy, Daniel Lawrence Taylor jako Tezeusz, Nabhaan Rizwan jako Dionizos oraz Debi Mazar jako Meduza.

Premiera serialu Kaos na Netflix już 29 sierpnia.

Źrodło: Netflix