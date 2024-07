"Bob Marley: One Love" od 6 sierpnia wyłącznie w SkyShowtime 0

Film Bob Marley: One Love, poruszający kinowy portret legendarnego muzyka, będzie można oglądać wyłącznie w SkyShowtime od 6 sierpnia.

Bob Marley: One Love dołączy do oferty SkyShowtime po bezkonkurencyjnych wynikach box office’u w Wielkiej Brytanii, Francji i nie tylko. W tych krajach film osiągnął frekwencyjny rekord w walentynki oraz rekord dla biografii muzycznej pierwszego dnia w kinach. Na Jamajce premiera filmu była największym tego typu wydarzeniem w historii kraju. Do tej pory Bob Marley: One Love zarobił na całym świecie ponad 175 milionów dolarów i kwota ta wciąż rośnie.

Film to celebracja życia i muzyki legendarnej postaci, która inspirowała pokolenia swoim przesłaniem miłości, pokoju i jedności. W tym niezwykłym i podnoszącym na duchu obrazie widzowie poznają niesamowitą historię Boba Marleya. To opowieść o walce z przeciwnościami losu i podróży stojącej za jego muzyką, która ostatecznie zmieniła świat.

W filmie od Paramount Pictures, Bob Marley: One Love zagrali: Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch i James Norton.

Źrodło: SkyShowtime