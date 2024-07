Kiedy choroba na nowo zbliża rodzinę. Zobacz zwiastun filmu ''Jego trzy córki'' 0

Netflix prezentuje zwiastun dramatu Jego trzy córki, w którym to nieutrzymujące kontaktu siostry na nowo zbliżają się do siebie, w trakcie choroby ich ojca. Film swoją światową premierę miał na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w 2023 roku.

kadr z filmu ''Jego trzy córki''

Zwiastun przedstawia Elizabeth Olsen, Carrie Coon i Natashę Lyonne jako siostry, które zdecydowały się wrócić do domu, aby zaopiekować się umierającym ojcem w jego ostatnich dniach. Spotkanie to zmusza ich do wzajemnego odkrywania swoich skrywanych żalów.

Film to słodko-gorzka, przejmująca, ale i zabawna historia starszego patriarchy i trzech dorosłych córek, które towarzyszą mu w ostatnich dniach jego życia. Katie (Coon) to kontrolująca matka z Brooklynu, która opiekuje się krnąbrną nastoletnią córką, wyluzowana Christina (Olsen) jest mamą innego rodzaju, po raz pierwszy oddzieloną od swojego potomstwa, a Rachel (Lyonne) nałogowo obstawia zakłady sportowe i nigdy nie opuściła mieszkania ojca – ku wielkiemu rozczarowaniu jej przyrodnich sióstr, które mają inną matkę i inny światopogląd. Kontynuując wnikliwe badanie dynamiki rodziny w ciasnych przestrzeniach, fabuła filmu podąża za rodzeństwem przez trzy pełne emocji dni, gdy zbliża się śmierć, wybuchają żale, a miłość przenika przez pęknięcia rozbitego domu.

Jego trzy córki zostały napisane i wyreżyserowane przez Azazela Jacobsa. W filmie występują także Rudy Galvan, Jose Febus, Jasmine Bracey, Jay O. Sanders i Jovan Adepo.

Film trafi na Netflix 20 września.

Źrodło: Netflix, Comingsoon