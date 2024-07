''Vought Rising'' - zapowiedziano prequel serialu ''The Boys'' 0

Podczas trwającego w San Diego wielkiego popkulturowego wydarzenia jakim jest Comic Con, showrunner serialu The Boys Eric Kripke oficjalnie potwierdził powstanie prequelowej serii, która opowie o dwójce bohaterów z oryginalnego serialu. Projekt otrzymał tytuł '’Vought Rising'’.

Jensen Ackles, kadr z serialu ''The Boys''

Vought Rising skupi się na postaci Soldier Boy’a i Stormfront. W The Boys bohaterów tych portretowali Jensen Ackles i Aya Cash. Oboje powrócą do swych ról.

Akcja prequela rozgrywać ma się w Nowym Jorku w latach 50. XX wieku. Soldier Boy i Stormfront to pierwsi członkowie Vought. Soldier Boy został stworzony przez Fredericka Voughta i był pierwszym amerykańskim supkiem, który się nie starzał, zaś Stormfront jako pierwsza pozytywnie zareagowała na Compound V, chemiczną substancję nadającą ludziom niezwykłe cechy.

Jesteśmy podekscytowani, że możemy przedstawić wam kolejną szaloną serię ze świata '’The Boys'’. To pokręcona zagadka kryminalna o początkach Vought w latach 50., wczesnych wyczynach Soldier Boya i diabolicznych manewrach superbohatera znanego fanom jako Stormfront, który wówczas występował pod imieniem Clara Vought. Nie możemy się doczekać, aby rozwalić wam umysły i poruszyć wasze dusze tą rozwiązłą, makabryczną sagą przesiąkniętą krwią i Compound V powiedział Kripke w swoim oświadczeniu.

W projekt oprócz Kripke zaangażowany jako producent i showrunner jest Paul Grellong.

Vought Rising to trzeci projekt należący do świata The Boys. Wcześniej wyszła animacja Chłopcy przedstawiają: Czyste zło oraz aktorski spin-off Pokolenie V. Oryginalny serial zakończy się piątym sezonem.

Źrodło: ComingSoon