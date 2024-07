Pełen akcji zwiastun filmu ''Hellboy: The Crooked Man''. To będzie horror

Ketchup Entertainment prezentuje pełny zwiastun nowej adaptacji znanego komiksu. Hellboy: The Crooked Man nastawiony jest jednak na horror, a nie jak dotychczas bywało na typową akcję i fantasy. Tu jest wyjątkowo mrocznie.

Ten film to mrożąca krew w żyłach opowieść o przetrwaniu w obliczu sił ciemności. Akcja rozgrywa się w latach 50. XX wieku. Nowicjuszka pracująca dla Biura Badań Paranormalnych i Ochrony, Bobbie Jo Song, znajduje się w opłakanej sytuacji. Musi skorzystać z pomocy Hellboya, aby stawić czoła złowrogiemu Crooked Manowi, który powrócił na Ziemię, aby zbierać dusze dla diabła.

W tytułowej roli występuje Jack Kesy znany z serialu Wirus, Pazury czy filmu Bez skrupułów Toma Clancy'ego. Obsadę uzupełniają Jefferson White w roli Toma Ferrella oraz Adeline Rudolph jako Bobbie, Joseph Marcell, Leah McNamara, Hannah Margetson i Martin Bassindale.

Film Hellboy: The Crooked Man wyreżyserował Brian Taylor na podstawie scenariusza napisanego przez twórcę komiksów Hellboy Mike’a Mignolę i Christophera Goldena.