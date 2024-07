Michael C. Hall powróci w prequelu i kontynuacji ''Dextera''! 0

Podczas Comic Conu w San Diego, jaki miał miejsce w ten weekend, Showtime zaprezentowało pierwszy materiał wideo promujący serial Dexter: Original Sin. Obraz ten jest prequelem oryginalnej produkcji Dexter. Ogłoszona została także zaskakująca informacja dotycząca odtwórcy roli Dextera Michaela C. Halla.

Michael C. Hall, kadr z serialu ''Dexter: New Blood''

Jak się okazuje w prequelu pojawi się Michael C. Hall w głosowej roli. Będzie on czymś w stylu wewnętrznego narratora młodego Dextera. Aktor jednak powróci jeszcze do swojej kultowej roli. Zapowiedziano kontynuacje Dextera, która nosi tytuł Dexter: Ressurrection. Wiadomość ta pojawiła się podczas panelu Showtime na San Diego Comic-Con poświęconego Original Sin, kiedy to Michael C. Hall zaskoczył fanów swoim pojawieniem się na scenie.

Na razie niewiele wiadomo o zapowiedzianym sequelu, jedynie to, że będzie on osadzony w teraźniejszości i będzie kontynuacją Dexter: New Blood z 2021 roku, który sam w sobie był kontynuacją oryginalnego serialu.

Jesteśmy zachwyceni, że genialny Michael C. Hall powtórzy swoją kultową rolę Dextera Morgana w najpopularniejszym serialu Showtime w historii. Podczas gdy '’Dexter: Resurrection'’ spodoba się dziesiątkom milionów wieloletnich fanów, '’Dexter: Original Sin'’ wprowadzi zupełnie nowe pokolenie widzów do tej kultowej serii, zaczynając od początku, co z pewnością zadowoli również obecną publiczność powiedział w oświadczeniu Chris McCarthy, współdyrektor generalny Paramount Global i prezes/dyrektor generalny Showtime & MTV Entertainment Studios.

Poniżej wspomniany materiał wideo. Jest to sekwencja otwierająca serial Dexter: Original Sin.

Kiedy jego krwiożercze pragnienia nie mogą być już dłużej ignorowane, Dexter musi nauczyć się kierować swoją wewnętrzną ciemnością. Pod przewodnictwem swojego ojca, Harry’ego, przyjmuje Kodeks, który ma mu pomóc znaleźć i zabić ludzi, którzy zasługują na wyeliminowanie ze społeczeństwa, bez wchodzenia na radar organów ścigania. Jest to szczególne wyzwanie dla młodego Dextera, który rozpoczyna staż z zakresu medycyny sądowej w Departamencie Policji w Miami.

