Zachary Levi i reszta gwiazd opowiadającą o filmie "Harold i magiczna kredka"

Harold i magiczna kredka to pierwsza filmowa adaptacja ukochanej książeczki dla dzieci, który od dziesięcioleci zachwyca młodych czytelników. Dzisiaj możecie obejrzeć nowy materiał zza kulis owej produkcji.

Wszystko co rysuje mały Harold na kartach książki może ożyć. Kiedy Harold (Zachary Levi) dorasta i przenosi się ze stron książki do realnego świata, odkrywa, że musi się wiele nauczyć o prawdziwym życiu i że jego fioletowa kredka może wywołać więcej zabawnych sytuacji, niż myślał, że to możliwe. Kiedy jednak moc magicznej kredki wpada w niepowołane ręce, potrzeba całej kreatywności Harolda i jego przyjaciół, aby ocalić zarówno prawdziwy świat, jak i jego samego.

Oto materiał z filmu Harold i magiczna kredka:

W wyreżyserowanej przez Carlosa Saldanhę i wyprodukowanej przez Johna Davisa komedii dla całych rodzin występują: Zachary Levi, Lil Rel Howery, Benjamin Bottani, Jemaine Clement, Tanya Reynolds z Alfredem Moliną i Zooey Deschanel. Scenariusz filmu został napisany przez Davida Guiona i Michaela Handelmana na podstawie książki Crocketta Johnsona.

Harold i magiczna kredka w kinach od 2 sierpnia.

Źrodło: Tylko Hity