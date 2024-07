Trafalgar Releasing we współpracy z AMC Theatres Distribution wyda jesienią filmowaną wersję najnowszej trasy koncertowej Ushera '’Usher: Rendezvous in Paris'’.

Plan zakłada premierę filmu w około 2000 miejsc na całym świecie od 12 września i ograniczony czas wyświetlania w kinach – potencjalnie tylko kilka dni. Anthony Mandler wyreżyserował film koncertowy.

Film nakręcony w trakcie Paris Fashion Week w La Seine Musicale, pokazuje Ushera wykonującego niektóre z największych hitów, takich jak ’’Yeah’’ i '’My Boo'’. Ponadto daje widzom wgląd w jego życie poza sceną. Usher powiedział w oświadczeniu:

Mam nadzieję, że ci, którzy nie mogli być na nim osobiście, doświadczą, jak wyjątkowe to było. A co do tych z was, którzy byli, mam nadzieję, że doświadczycie tego show i zobaczycie, co trzeba zrobić, żeby tam dotrzeć, patrząc na to z innej perspektywy.