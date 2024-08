Nieco ponad tydzień temu Gunn poinformował o końcu prac na planie w Cleveland. Stamtąd ekipa miała przenieść się w inne miejsce. Wtedy reżyser mówił jeszcze o kilku tygodniach zdjęć, tym samym informacja ta jest zaskakująca.

Opublikowane wraz z wpisem o końcu produkcji zdjęcie ukazuje nam ekipę w śnieżnej scenerii, a więc całkowicie odmiennej od tej w Cleveland.