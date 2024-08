Antonio Banderas jako bezwzględny boss w zwiastunie filmu ''The Clean Up Crew'' 0

Saban Films prezentuje zwiastun kryminalnego filmu akcji '’The Clean Up Crew'’ w gwiazdorskiej obsadzie. W tego złego wciela się hiszpański gwiazdor Antonio Banderas.

kadr z filmu ''The Clean Up Crew''

Ekipa sprzątająca miejsce zbrodni odkrywa teczkę pełną pieniędzy. Postanawiają ją zabrać. I to był ich błąd. Teraz jej członkowie zmuszeni są przechytrzyć przestępczego barona Gabriela (w tej roli Antonio Banderas), płatnych morderców i skorumpowanych agentów FBI, którzy chcą odzyskać pieniądze.

The Clean Up Crew będzie dostępny do wypożyczenia lub kupna na platformach cyfrowych i VOD od 20 sierpnia tego roku. Film z kategorią wiekową R wyreżyserował Jon Keeyes mający na swoim koncie Cult Killer czy Konflikt interesów. Pracował on na podstawie scenariusza napisanego przez Matthew Rogersa.

W filmie występują również Jonathan Rhys Meyers jako Alex, Melissa Leo jako Siobhan, Swen Temmel jako Chuck, Ekaterina Baker jako Meagan, Leslie Stratton jako Olivia, Laurence Kinlan jako Danny, Matthew Tompkins jako Rob, Andy Kellegher jako Jack i Lee Hunter jako Grayson.

