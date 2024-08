Christopher Lloyd powróci w kontynuacji filmu ''Nikt'' 0

Christopher Lloyd, który właśnie otrzymał nominację do nagrody Emmy za rolę w serialu Komediantki, ma powrócić do Universal Pictures i wystąpić w kontynuacji filmu akcji Nikt studia 87North.

kadr z filmu ''Nikt''

Aktor znany z kultowej serii Powrót do przyszłości dołączył w Nobody 2 do wcześniej ogłoszonych Boba Odenkirka, Connie Nielsen i Sharon Stone. Z dotychczasowych angaży tylko Stone nie pojawiła się w pierwszej części filmu. Lloyd ponownie zagra ojca Hutcha Davida Mansella i emerytowanego agenta FBI.

Film Nobody 2 wyreżyseruje indonezyjski reżyser Tim Tjahjanto na podstawie scenariusza napisanego przez twórcę serii John Wick Dereka Kolstada we współpracy z Odenkirkiem, Aaronem Rabinem i Umairem Aleema.

Czasami ktoś na kogo nie zwracasz uwagi jest najbardziej niebezpieczny ze wszystkich. Nikt to historia niedocenianego ojca i męża Hutcha Mansella. Pewnego dnia w domu głównego bohatera dochodzi do włamania. Hutch nie podejmuje żadnej obrony przed przestępcami. Nastoletni syn, Blake oraz żona Becca są rozczarowani jego brakiem reakcji. Następstwem tego zdarzenia jest wyzwolenie u Hutcha uśpionych, mrocznych instynktów prowadzących na ścieżkę zła. Zmierzy się on z poważnymi zagrożeniami dla niego i jego rodziny. Będzie musiał stawić czoła niebezpiecznemu przeciwnikowi i nigdy już nie pozostanie niezauważony.

Nobody 2 na kinowe ekrany trafić ma 15 sierpnia 2025 roku.

Źrodło: Dark Horizons