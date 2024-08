Istoty fantastyczne w reżyserii i wedle scenariusza Johna Krasinskiego to magiczna opowieść o dziewczynce, która odkrywa swoją nadzwyczajną zdolność widzenia wyimaginowanych przyjaciół. W niezwykłej przygodzie zrobi wszystko, żeby przywrócić zapomnianych przyjaciół dawno już dorosłym dzieciom. Premiera filmu na Blu-ray i DVD już 12 sierpnia.

12-letnia Bea zaprzyjaźnia się ze zrzędliwym sąsiadem z góry, Calem (Ryan Reynolds). Ale Cal nie mieszka sam. Wokół niego jest pełno wyimaginowanych przyjaciół, IF-ów, którzy zostali sami po tym, jak ich prawdziwi ludzcy przyjaciele dorośli. Okazuje się, że Cal i Bea są jedynymi osobami, które są w stanie zobaczyć IFy. Działają więc razem, aby pomóc IFom i połączyć je z nowymi dziećmi. Istoty fantastyczne to magiczna podróż pokazująca niesamowitą moc dziecięcej wyobraźni, skierowana do widza w każdym wieku..

John Krasinski, już od kilku lat wyróżnia się jako obiecujący twórca filmowy. Dzięki przełomowym filmom Ciche miejsce oraz Ciche miejsce 2, które napisał, wyreżyserował oraz w których wcielił się w pierwszoplanową rolę, występując u boku swojej żony Emily Blunt zdobył powszechne uznanie. Teraz, po entuzjastycznym przyjęciu i licznych sukcesach poprzednich produkcji, przyszedł czas na całkowitą zmianę tonacji emocjonalnej i stworzenie filmu dla całej rodziny. Pełny niesamowitej energii i humoru film Istoty fantastyczne otwiera drzwi do baśniowego świata pełnego wyimaginowanych przyjaciół.

Inspiracją do tej czarującej podróży były dzieci Krasińskiego. Jak sam mówi:

Jak podkreśla Krasinski, od najmłodszych lat fascynują nas baśnie, które przenoszą nas w inny świat.

Pomyślałem, czy nie byłoby wspaniale, gdyby można było przenieść całą tę magię do swojego prawdziwego życia? Jeśli jest jedna rzecz, z którą chcę, żeby widzowie opuścili ten film, to wiara w coś większego i piękniejszego, która może pomóc przetrwać kolejny dzień. To rodzaj historii, którą zawsze chciałem opowiedzieć.