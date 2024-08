Jonathan Majors "zrozpaczony" faktem, że Doktor Doom zastępuje Kanga 0

Kang został zastąpiony przez nowego złoczyńcę, który stanie tym najważniejszym w kontekście przyszłości Kinowego Uniwersum Marvela. Mowa oczywiście o Doktorze Doomie, którego zagra Robert Downey Jr.

"Ant-Man i Osa: Kwantomania"

Jonathan Majors, który jeszcze do niedawna był związany z MCU powiedział w rozmowie z TMZ, że jest "załamany" wiadomością, że Doktor Doom grany przez Roberta Downeya Jr., będzie nowym czarnym charakterem w dwóch kolejnych filmach z serii "Avengers". To właśnie ta postać zastępąpi Kanga Zdobywcę granego do tej pory przez wspomnianego Majorsa.

Aktor wcielający się w ikonicznego złoczyńcę znanego z komiksów Marvela, został zwolniony przez Marvela w grudniu ubiegłego roku, kiedy to uznano go winnym dwóch wykroczeń: nękania i napaści. Przypomnijmy, że Kang miał być "nowym Thanosem" dla Kinowego Uniwersum Marvela i miał odegrać ważną rolę w "Avengers: The Kang Dynasty", który został ostatecznie wyrzucony do kosza i zastąpiony przez Avengers: Doomsday z udziałem Downeya.

W wywiadzie Jonathan Majors odniósł się do problemów prawnych Downeya Jr. w latach 90. Pomimo tego aktor dostał drugą szansę w Hollywood i powrócił do bycia wielką gwiazdą. Aktor dodał również, że jeśli nadarzy się szansa i fani oraz Marvel będą tego chcieli, to chętnie powróci do roli Kanga Zdobywcy.

Czy Wy chcielibyście powrotu Jonathana Majorsa do Kinowego Uniwersum Marvela?

Źrodło: TMZ