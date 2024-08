Zwiastun "The Birthday Party: Bunt w niebie" - Nick Cave i upadek jego pierwszego zespołu 0

Nick Cave i jego pierwszy zespół The Birthday Party są bohaterami kinowego dokumentu The Birthday Party: Bunt w niebie. Dystrybutor udostępnił polską zapowiedź dokumentu.

kadr z filmu "The Birthday Party: Bunt w niebie"

Zanim Nick Cave stał się twórcą, którego znamy dzisiaj; zanim dał się poznać jako pisarz i uduchowiony poeta; zanim stworzył grupę The Bad Seeds, z którą przez ponad 40 lat nagrał 18 albumów – zanim to wszystko się stało, Nick Cave założył The Birthday Party. The Birthday Party było jednym z najmroczniejszych post-punkowych zespołów, powstałych we wczesnych latach 80. XX wieku, o którym pisano ani John Cale ani Alfred Hitchcock nie byli tak przerażający. Historię tej jednej z najbardziej wpływowych grup muzycznych na świecie przybliża pierwszy w pełni autoryzowany muzyczny dokument The Birthday Party: Bunt w niebie w reżyserii Iana White'a.

Historia powstania, sukcesu i nieuchronnego upadku The Birthday Party zawiera szczere rozmowy z muzykami, fragmenty nigdzie dotąd niepokazywanych nagrań, piosenki, których nie umieszczono na żadnym albumie i ogromne bogactwo różnorodnej twórczości członków zespołu. The Birthday Party: Bunt w niebie to opowieść o niespotykanej kreatywności, o cenie sławy i autodestrukcji, którą snują, z właściwym sobie czarnym humorem, sami członkowie zespołu. Widz dostaje unikalny wgląd w ich marzenia, nadzieje i motywacje, z których powstała jedna z najbardziej wpływowych grup muzycznych na świecie.

Źrodło: Gutek Film