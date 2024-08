Canal+ Online zmienia ofertę. Będzie drożej i mało elastycznie 0

Od 6 sierpnia zmienia się oferta serwisu Canal+ Online. Obecny pakiet CANAL+ zostanie wycofany z aktywnej sprzedaży i zastąpi go nowy pakiet CANAL+ SUPER SPORT. Wiąże się to oczywiście z podniesieniem cen.

Canal+ Online

Obecną cenę pakietu CANAL+ można zachować – wystarczy aktywować go przed wejściem nowej oferty i kontynuować miesięczną subskrypcję. Cena dla osób, które już opłacają pakiet CANAL+, pozostanie więc bez zmian. Szczegóły nowej oferty przedstawiamy poniżej.

CANAL+ online to serwis streamingowy, w którym można oglądać sport oraz filmy i seriale na życzenie – bez zobowiązań i abonamentu. Serwis daje możliwość dostępu do najlepszych sportowych transmisji online: meczów piłki nożnej, tenisa, NBA i żużla na żywo. W każdej chwili można również skorzystać z usługi CANAL+ live, czyli dostępu do tradycyjnych kanałów telewizyjnych, w tym w jakości 4K. Z serwisu można korzystać na wielu urządzeniach.

6 sierpnia zmieni się oferta CANAL+ online. Zniknie z niej dotychczasowy pakiet CANAL+, którego cena wynosi 54 zł miesięcznie. W jego miejsce pojawi się nowy pakiet CANAL+ SUPER SPORT, którego cena wyniesie 69 zł miesięcznie.

Nowy pakiet CANAL+ SUPER SPORT umożliwi dostęp do najważniejszych wydarzeń sportowych:

wszystkich meczów UEFA Champions League

wszystkich meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy

wybranych meczów Premier League i LaLiga EA SPORTS

niedzielnych spotkań PGE Ekstraligi

najważniejszych meczów najlepszej koszykarskiej ligi świata – NBA

zmagań Igi Świątek w ramach cyklu turniejów WTA Tour

tysięcy seriali i filmów na życzenie – w tym do najlepszych oryginalnych produkcji CANAL+, takich jak: „Prosta Sprawa”, „Algorytm Miłości”, „Kiedy Ślub?”, „Furioza” „Emigracja XD”, „The Office PL”, „Kruk. Czorny woron nie śpi”, „Klangor”, „Belfer”, „Król” czy „Żmijowisko”

Pojawienie się nowego pakietu „CANAL+ SUPER SPORT” i usunięcie z oferty pakietu „CANAL+” jest związane z rozpoczęciem transmisji ze spotkań UEFA Champions League, do których nasza telewizja nabyła wyłączne prawa do pokazywania na terytorium Polski w sezonach: 2024/25, 2025/26 i 2026/27.

Do 5 sierpnia istnieje możliwość zapłacenia dotychczasowej, niższej ceny – 54 zł miesięcznie za pakiet CANAL+, dzięki czemu otrzyma się dostęp do PKO Bank Polski Ekstraklasy. Co istotne, w dowolnym momencie trwania subskrypcji będzie można podwyższyć swój pakiet do „CANAL+ SUPER SPORT”, dopłacając 15 zł miesięcznie.

CANAL+ online w ramach jednego serwisu agreguje treści od zewnętrznych partnerów, dlatego ofertę sportową można rozszerzyć o:

Eleven Sports – za 10 zł miesięcznie i zyskać dostęp do meczów włoskiej Serie A czy szerszej oferty meczów LaLiga EA SPORTS, czy PGE Ekstraligi (na kanałach Eleven Sports)

Netflix – i zyskać dostęp do jeszcze większej bazy filmów oraz seriali

HBO i MAX Standardowy – za 25 zł miesięcznie i zyskać dostęp do jeszcze większej bazy filmów oraz seriali, jak również możliwość oglądania liniowych kanałów HBO oraz dodatkowych treści, takich jak transmisje z Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu

CANAL+ online oferuje również dostęp do pakietu „CANAL+ SERIALE i FILMY”, czyli wszystkiego, co posiada pakiet „CANAL+” z wyłączeniem sportu. Cena paczki nie zmieni się i będzie nadal oferowana za 29 zł miesięcznie.

Wszyscy klienci, którzy już teraz korzystają z oferty CANAL+ online i pakietu „CANAL+” lub do 5 sierpnia aktywują ten pakiet, zachowają obecne ceny. Warunkiem jest utrzymanie ciągłości miesięcznej subskrypcji.

Źrodło: Canal+