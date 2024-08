Młody nauczyciel i aspirujący poeta Adam Mickiewicz (Nikodem Rozbicki) spędza sielskie lato w malowniczej posiadłości w okolicach Nowogródka. Trenuje szermierkę, spiskuje marząc o wolnej Polsce, a wszystko to w towarzystwie przyjaciół – Tomasza Zana (Antoni Sałaj) i Michała Wereszczaka (Adrian Zaremba). Szczególną uwagę poświęca jednak Maryli Wereszczakównie (Aleksandra Piotrowska). Błyskotliwa i piękna dziewczyna robi na młodzieńcu niesamowite wrażenie. To z Marylą młody poeta przeżywa pierwszą miłość. Adam uświadamia sobie, że jego największym atutem jest talent poetycki i nim uwodzi Marylę. Jest w szale twórczym, a miłość rozkwita…

Niepewność. Zakochany Mickiewicz w reżyserii Waldemara Szarka, to historia pierwszej wielkiej miłości Adama Mickiewicza do Maryli Wereszczakówny.