Wszystkie drogi prowadzą do Gardzieli, gdzie to zbliżające się starcie na morzu zmieni bieg wojny dla Zielonych i Czarnych. Po finale drugiego sezonu współtwórca serialu, Ryan Condal, rozmawiał z reporterami na temat starcia morskiego w sezonie 3 i tego, jak zapowiada się największa bitwa w historii serialu.

Oczywiście, dla każdego, kto widział finał, pracujemy nad tym. To wydarzenie nastąpi wkrótce, jeśli chodzi o opowiadanie historii Rodu smoka. Opierając się na tym, co wiemy teraz, mam na myśli, że powinna to być największa rzecz, jakiej do tej pory dokonaliśmy, a chcieliśmy po prostu mieć czas i przestrzeń, aby zrobić to na poziomie, który będzie ekscytujący i satysfakcjonujący fanów w sposób, na jaki zasłużyli.

wyjawił Ryan Condal