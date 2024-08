Duński twórca Ulaa Salim sięga tym razem po gatunek sci-fi, łącząc go z historią miłosną i oszałamiającą wizualnie, tajemniczą fabułą. Podejmuje tematykę wyboru między uczuciem a życiową pasją, która przesłania świat i innych ludzi.

Elias, młody naukowiec zajmujący się ochroną środowiska, zakochuje się w aspirującej piosenkarce Anicie. Kiedy jednak nadarza się okazja, aby dołączyć do wyprawy badającej tajemnicze pęknięcie na dnie oceanu, decyduje się poświęcić pracy, kosztem miłości. Kilka lat później, podczas misji, doświadcza wizji tego, jak mogłoby wyglądać jego życie, gdyby dokonał innego wyboru. Jego nową obsesją staje się odzyskanie ukochanej.

W rolach głównych występują: Simon Sears i gwiazda muzyki Nanna Øland Fabricius aka Oh Land. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Ulaa Salim, twórca Synów Danii, filmu nagrodzonego Krakowską Nagrodą Filmową w Konkursie Głównym na festiwalu OFF Camera.

W swoim nowym filmie przygląda się relacji Eliasa i Anity, która zmienia się wraz z upływem czasu. Daje możliwość zastanowienia się nad tym, co mogłoby się wydarzyć, gdybyśmy w życiu podjęli zupełnie inne kluczowe decyzje. Światowa premiera Eternal odbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rotterdamie, polska premiera festiwalowa miała miejsce na OFF Camera, gdzie film został pozytywnie przyjęty przez widzów i krytyków.