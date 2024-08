Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Pracownicy Kropliczanki na fajrancie – padł ostatni klaps na planie czwartego sezonu "The Office PL" 0

Kubki po kawie wyszorowane, palarnia przewietrzona, małpki Bożeny wyrzucone – ekipa siedleckiego potentata wody mineralnej idzie na zasłużony odpoczynek. Zakończono prace na planie najnowszej odsłony polskiej wersji kultowego serialu, a czwarty sezon nie oznacza, że twórcom stępiło się ostre jak brzytwa poczucie humoru. Będzie dalej jazda po bandzie, bo scenarzystom nie kończą się sposoby na wyśmiewanie polskiego "korpo-życia", biurowych absurdów, często nie grzeszących inteligencją pracowników i ich szefów idiotów. Obrywa się nawet największemu z Polaków… Do tego w obsadzie pojawią się nowe i dawno niewidziane twarze.

Na co Michałowi próbka DNA jakiegoś nastolatka? Dlaczego Dareczek zaczyna jeść wegetariańskie kanapki? Jak Patrycja odnajduje się w zupełnie nowej roli w Kropliczance? Kim jest nowa współlokatorka Asi? Jak zachowuje się Bożena po przejściu na medyczną marihuanę? Czego nauczył się Łuki za kratami? I czy żona Darka w ogóle istnieje? Portret beznadziei polskiego życia biurowego w krzywym zwierciadle, bez poprawności politycznej i cenzury – wszystko za co pokochaliśmy THE OFFICE PL wraca w nowym sezonie.

Powrotów jest więcej – w obsadzie pojawi się znana z pierwszego sezonu Maja Ostaszewska, a w nowych bohaterów wcielą się Sonia Bohosiewicz i Anna Cieślak.

Polska wersja oprócz amerykańskiej jest najdłużej emitowanym formatem THE OFFICE, co jest niezwykłym sukcesem. Widzowie pokochali tych bohaterów oraz to, że nie kopiujemy zachodnich żartów, tylko odpowiednio przenieśliśmy dowcipy i odniesienia na polski grunt. Dlatego fani czują, że ta satyra jest im tak bliska i wcale nie tak odległa od rzeczywistości.

mówi Dorota Kośmicka, producentka kreatywna Jake Vision DGA.

Serial reżyseruje, jak w we wszystkich poprzednich sezonach, Maciej Bochniak. Head writerem pozostaje Łukasz Sychowicz, który po raz kolejny pracował nad odcinkami z Jakubem Rużyłło, Mateuszem Zimnowodzkim i Mateuszem Płochą. Dodatkowo team scenariuszowy wspierała przy najnowszym sezonie Karolina Norkiewicz. Za kamerą – Paweł Chorzępa.

Premiera czwartego sezonu The Office PL już jesienią w CANAL+ online i na CANAL+ Premium.

Źrodło: Canal+