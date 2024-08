Warner Bros. Discovery jest gotowe sprzedać TVN 0

W mediach buchnęła głośna informacja dotycząca przyszłości TVN-u. Jak się okazuje amerykańskie gigant, do którego należy TVN, czyli Warner Bros. Discovery, jest gotowy sprzedać ową telewizję.

Z medialnych doniesień wynika, że zadłużenie Warner Bros. Discovery wynosi na ten moment 40 miliardów dolarów. Z tego też powodu David Zaslav próbuje łapać się każdej możliwości, aby wyciągnąć w jakiś sposób firmę. Do tej pory mało mówiło się o zagranicznych oddziałach przedsiębiorstwa zarządzanego przez Zaslava. Aż do teraz.

W lipcu informowano, że Warner szykuje się do podziału, jednak wiązałoby się to z poważnymi wyzwaniami operacyjnymi z racji chociażby praw telewizyjnych do transmisji sportowych czy regulacji dotyczącej kontentu, który trafia do telewizji lub na platformę streamingową. Aktualnie David Zaslav oraz dyrektor finansowy Gunnar Wiedenfels patrzą w stronę sprzedaży części aktywów.

Wśród potencjalnych elementów Warner Bros. Discovery, które mogą zostąć sprzedane jest telewizja TVN. Na sprzedaż miałyby być także udziały w sekcji zajmującej się grami wideo. A warto dodać, że jest tam pewien łakomy kąsek w postaci gier ze świata Harry’ego Pottera.

Od czasu fuzji do jakiej doszło pomiędzy Discovery i WarnerMedia, zarządzający firmą skupiają się głównie na cięciu kosztów i spłacie zadłużenia, co zaowocowało chociażby do znacznej redukcji pracowników.

Źrodło: Financial Times