"Wielka Warszawska" – pierwsze zdjęcia z filmu 0

Porywająca historia o czasach transformacji, układach i walce o marzenia z wyścigami konnymi w tle. Trwają zdjęcia do produkcji Wielka Warszawska.

W gwiazdorskiej obsadzie m.in. Tomasz Ziętek, Marcin Bosak, Tomasz Kot, Agnieszka Żulewska oraz Ireneusz Czop. Scenariusz filmu jeszcze w latach 80. wyszedł spod ręki Jana Purzyckiego. Autora klasyków Wielki Szu i Piłkarski poker. Wielka Warszawska jest powrotem do świata hazardu i przekrętów znanego już widzom z tych kultowych tytułów. Za reżyserię oraz adaptację scenariusza odpowiada Bartłomiej Ignaciuk.

Wielka Warszawska to opowieść o młodym dżokeju marzącym o sportowej karierze. Zwieńczeniem tych marzeń jest udział w najważniejszej gonitwie w Polsce – Wielkiej Warszawskiej. Główny bohater – Krzysiek wkracza w środowisko wyścigów konnych z naiwnością nowicjusza i entuzjasty. Dopiero po pewnym czasie orientuje się, że gonitwy to siatka zależności, potężnych interesów i manipulowanie wynikami. Chłopak wierzy, że może to zmienić, szczególnie że kraj stoi na krawędzi wielkich przemian. Upadek komuny daje nadzieję, że przyszłość będzie już tylko lepsza, a zasady jaśniejsze. Jednak w świecie korupcji i nieczystych zagrywek ciężko jest pozostać bez skazy. Czy Krzyśkowi uda się oprzeć wielkim pieniądzom i szybkiej karierze? Jak wiele jest w stanie poświęcić, by rozsadzić panujący układ?

Świat "Wielkiej Warszawskiej" będzie fascynujący! Hermetyczna rzeczywistość mieszkańców torów wyścigowych, subkultura graczy, mieszanka elit i półświatka – a to wszystko w epoce, która już odeszła. – Fascynującym zadaniem jest odtworzenie epoki analogowej, w której informacja krąży tak szybko, jak szybko potrafi biec goniec, a w przypadku opowieści o hazardowym procederze ma to ogromne znaczenie dramaturgiczne.

zdradza reżyser Bartłomiej Ignaciuk

Wielka Warszawska to jeden z największych tegorocznych kinowych filmów w Polsce –produkcja, dzięki której na ekranie ożyje świat sprzed 30 lat. Zanim to nastąpi, filmowców czeka jednak ciężka praca. W trakcie zdjęć, które potrwają w sumie 41 dni na przestrzeni 4 miesięcy, realizowanych w głównej mierze na warszawskim Torze Służewieckim, na planie pojawi się niemal 3000 statystów. Do tego w produkcji zagrają rekwizyty z epoki – w tym 300 zabytkowych samochodów, które wypożyczono z muzeów motoryzacji i od prywatnych kolekcjonerów czy rekwizyty immanentnie związane z nieznanym szerokiemu widzowi światem wyścigów konnych. By powstały ujęcia w trakcie gonitw, zbudowany został specjalny, mechaniczny mockup konia dla realistycznego oddania dynamiki wyścigów podczas scen aktorskich. Część kostiumów sprowadzono z zagranicy, m. in. ze słynnej czeskiej wytwórni filmowej w Barrandovie. Większość nakręconego materiału będzie wymagała obróbki cyfrowej – po to, by z ekranu zniknęły współczesne budynki oraz reklamy i warszawskie ulice wyglądały jak w latach 90.

Wielka Warszawska trafi do kin w 2025 roku.

Źrodło: NEXT FILM