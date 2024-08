"Bokser" - zwiastun i data premiery filmu Netflixa z Erykiem Kulmem i Adrianną Chlebicką 0

Zwiastun Boksera, nowego polskiego filmu Netflixa w reżyserii Mitji Okorna, zapowiada historię o przejmującej pogoni za marzeniami, wolnością i szczęściem oraz o tym, że nawet wysoko uniesiona garda nie zatrzyma ciosów wymierzonych przez życie.

Obok Eryka Kulma wcielającego się w postać Jędrzeja, obiecującego młodego pięściarza, oraz Ady Chlebickiej w roli jego równie zdeterminowanej żony, zobaczymy także Eryka Lubosa, Adama Woronowicza, Walerię Gorobets, Magdalenę Walach i Michała Żurawskiego.

On marzy o byciu mistrzem świata, by móc dać jej wszystko. W jej oczach on zawsze był mistrzem. Oboje byli gotowi zaryzykować wszystko, by wyjechać na Zachód i zawalczyć o lepszą przyszłość, którą miała zapewnić im międzynarodowa kariera bokserska Jędrzeja. Starcie z życiem na emigracji okazuje się jedną z trudniejszych walk, jaka czeka na młodych na obczyźnie.

"Bokser" to historia o wielkich marzeniach, ale też o zderzeniu ich z rzeczywistością i przede wszystkim o słodko-gorzkiej cenie sukcesu.

mówi Eryk Kulm, który do roli tytułowego boksera przeszedł intensywne przygotowania i pod okiem trenera ćwiczył techniki bokserskie

Premiera Boksera już 11 września tylko w Netflixie.

Źrodło: Netflix