"Tajemniczy świat Arrietty" w HELIOS ANIME 0

HELIOS ANIME to inicjatywa sieci kin Helios, która skupia się na prezentacji najnowszych anime, legendarnych tytułów tego gatunku oraz innych produkcji z Dalekiego Wschodu.

Helios chce stworzyć społeczność entuzjastów anime, którzy mogą wspólnie oglądać filmy i dzielić się przemyśleniami na temat prezentowanych filmów w gronie osób o podobnych zainteresowaniach. Odkrywaj i ciesz się światem anime w ramach projektu HELIOS ANIME.

Sieć kin HELIOS zaprasza 10.08. o godzinie 16:00 na pokaz w ramach cyklu Helios Anime do kina Helios. Jeśli w ostatnim czasie zawieruszyła Ci się agrafka albo guzik, to bardzo możliwe, że w Twoim domu zamieszkali Pożyczalscy! Odkryj ich sekret; pod podłogą starego domu mieszka malutka Arrietta z równie małymi rodzicami – to rodzina Pożyczalskich, którzy mierzą zaledwie kilka centymetrów wzrostu.

Tajemniczy świat Arrietty to przepięknie zrealizowana i mądra animacja od legendarnego Studia Ghibli, która zachwyci całą rodzinę. WIDZOWIE POKAZÓW W RAMACH PROJEKTU HELIOS ANIME OTRZYMAJĄ SPECJALNĄ POCZTÓWKĘ Z KADREM FILMOWYM. OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

Punkt wyjścia jest magiczny: w szczelinie ściany wiejskiego domu mieszka rodzina małych istot – wyglądają zupełnie zwyczajnie, tyle że nie są większe od ludzkiej dłoni. Kiedy mierzy się kilka cali, lepiej nie narażać się na takie niebezpieczeństwa jak spotkanie z kotem czy człowiekiem. W sekrecie jednak nastoletnia Arrietty zawiera przyjaźń z chłopcem. Opowieści towarzyszy łagodny nastrój. Obserwujemy z bliska kwiaty, codzienne przedmioty i wnętrza domku dla lalek. Wraz z nienachalnym ekologicznym przesłaniem dostajemy też pragmatyczną radę: jeśli zawieruszy wam się agrafka albo guzik, zajrzyjcie do mysiej norki.

Źrodło: Helios