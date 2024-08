Serial "Daredevil: Born Again" z zamówieniem na 2. sezon 0

Serial Daredevil: Born Again otrzymał oficjalnie zamówienie na 2. sezon, co ciekawe ma to miejsce jeszcze przed premierą pierwszej odsłony.

Daredevil: Born Again

Podczas D23 kilka gwiazd Daredevil: Born Again, w tym Charlie Cox i Jon Bernthal, pojawiło się, aby ogłosić drugi sezon. Dzieje się to jeszcze przed premierą pierwszego sezonu w Disney+. Fani nie będą jednak musieli czekać zbyt długo, ponieważ premiera odbędzie się w marcu 2025 roku. Nie wiadomo jeszcze, kiedy pojawi się drugi sezon.

Daredevil: Born Again to dzieło showrunnera Dario Scardapane oraz reżyserów Justina Bensona i Aarona Moorheada. W nadchodzącym wznowieniu MCU powrócą także Charlie Cox jako Matt Murdock, Vincent D'Onofrio jako Wilson Fisk/Kingpin, Elden Henson jako Foggy Nelson, Deborah Ann Woll jako Karen Page, Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher i Wilson Bethel jako Benjamin Poindexter / Bullseye. Dołączają do nich nowicjusze franczyzowi: Sandrine Holt, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Michael Gaston, Nikki M. James, Arty Froushan i Genneya Walton.

Źrodło: ComingSoon