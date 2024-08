Ogłoszono koniec zdjęć do filmu "Bridget Jones: Mad About the Boy" 0

Wytwórnia Working Title Films potwierdziła, że ​​po trzech miesiącach zdjęć w Londynie produkcja nadchodzącej czwartej części kultowej serii Bridget Jones, zatytułowanej Bridget Jones: Mad About the Boy, została wreszcie ukończona. Film powstał na podstawie powieści Helen Fielding z 2013 roku pod tym samym tytułem.

Premiera Bridget Jones: Mad About the Boy planowana jest na 14 lutego 2025 roku w Peacock w USA oraz w kinach na całym świecie. Projekt oficjalnie ponownie łączy weteranów franczyzy Renée Zellweger, Emmę Thompson i Hugh Granta, którzy ponownie wcielają się w role Bridget Jones, doktora Rawlinga i Daniela Cleavera. Dołączą do nich nowi członkowie obsady Chiwetel Ejiofor jako pan Wallaker, Leo Woodall jako Roxster, Isla Fisher jako Rebecca oraz Nico Parker jako Chloe.

Kontynuację wyreżyserował Michael Morris na podstawie scenariusza napisanego przez Fielding. Producentami filmu są Tim Bevan, Eric Fellner i Jo Wallett, a producentami wykonawczymi są Fielding, Amelia Granger i Sarah-Jane Wright. Seria obejmująca Dziennik Bridget Jones z 2001 r., Bridget Jones: W pogoni za rozumem z 2004 r. i Bridget Jones 3 z 2016 r. przyniosła łączny dochód ze sprzedaży biletów na całym świecie w wysokości ponad 760 milionów dolarów.

