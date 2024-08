Zła wiadomość dla fanów "Krainy lodu". Trzecia część trafi później do kin 0

Data premiery Krainy Lodu 3 została przesunięta. Nie jest to dobra wiadomość dla fanów serii, ponieważ na debiut przyjdzie nam czekać sporo dłużej.

fragment plakatu filmu "Kraina lodu"

Disney ujawnił, że film nie będzie nie trafi do kin w 2026 roku. Nowa data to w 2027 rok. Dyskutuje się również o Krainie Lodu 4, ponieważ trwają również wstępne prace nad tym projektem, który ma być dwuczęściowy filmem. Oprócz informacji o dacie premiery zaprezentowano logo i grafikę koncepcyjną.

O czym była Kraina Lodu II?

Dlaczego Elsa urodziła się z magicznymi mocami? Jakie tajemnice dotyczące swojej przeszłości może odkryć, wyruszając z Arendelle w nieznane, do Zaczarowanej Puszczy i za Mroczne Morze? Odpowiedzi zdają się zagrażać jej królestwu. Dziewczyna wyrusza z Anną, Kristoffem, Olafem i Svenem w niebezpieczną, ale też pełną przygód podróż. Druga część uwielbianego przez miliony dzieci na całym świecie kinowego hitu opowiadającego o dwóch siostrach. Elsa i Anna powracają, aby przeżyć kolejną ekscytującą przygodę.

Reżyserii obrazu podjęli się Chris Buck oraz Jennifer Lee, którzy za pierwszą część filmu zostali wyróżnieni Nagrodą Akademii. Produkcja została wyróżniona nominacjami do Oscara i Złotego Globu za piosenkę Into the Unknown w wykonaniu Indiny Menzel i Aurory Aksnes. Film zarobił ponad 1,5 miliarda dolarów na całym świecie.

Źrodło: Deadline