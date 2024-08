Gwiazda wraca na ring w zwiastunie filmu "Mistrz wagi piórkowej" 0

W sieci pojawił się zwiastun Mistrz wagi piórkowej nadchodzącego sportowego dramatu biograficznego Roberta Kolodnego.

kadr z filmu "Mistrz wagi piórkowej"

Jest rok 1964. Mija pół dekady, odkąd Willie Pep (James Madio), stoczywszy rekordowe 220 profesjonalnych walk, odwiesił rękawice. Był niegdyś mistrzem świata w boksie wagi piórkowej. Teraz, mając już czterdziestkę na karku, mieszka wraz z młodszą od siebie żoną Lindą w stolicy stanu Connecticut, z dala od największych aren pięściarskich. Choć jest już legendą, marzy mu się powrót na ring, zwłaszcza że długi rosną. Od tego ryzykownego i bezprecedensowego pomysłu próbują go odwieść menadżer Bob oraz dawny trener Bill. Willie nie chce ich słuchać. Uważa, że wciąż jest w doskonałej formie. Zaprasza ekipę filmową do swego domu i pod czujnym okiem kamer rozpoczyna przygotowania do wznowienia kariery.

Film wyreżyserował Kolodny na podstawie scenariusza napisanego przez Steve'a Loffa. Poprowadzi go James Madio, który wcieli się w legendarnego boksera Williego Pepa. Dołączają do niego Ruby Wolf, Keir Gilchrist, Stephen Lang, Ron Livingston i Lawrence Gilliard Jr, a także niepokonany zawodowy bokser Bruce Carrington.

Producentami wykonawczymi są Jennifer Davisson, Michael Hampton, Steve James, Brian Liebman, Mark Hantoot, Donna Collins i Angelo DeFazio, a producentami są Loff, Maddio, Bennett Elliott, Robert Greene i Asger Hussain.

Źrodło: ComingSoon